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Общество

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с бойцами СВО в ЛНР

27 апреля 2023 11:42  [113] Общество
Фото: Виолетта Калашникова

Фото: Виолетта Калашникова

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил Луганскую Народную Республику, сообщается на сайте nne.ru.

Согласно информации, митрополит Георгий побывал на ряде военных и гражданских объектов на территории ЛНР. Бойцам были переданы необходимые технические средства.

Также всем военнослужащим передали иконы с образом Пресвятой Богородицы и флешки с песнопениями архиерейского хора Нижегородской епархии. Также бойцам вручили письма от воспитанников нижегородских православных гимназий со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

"Я вижу, что русское воинство живо и крепко! Дай Господи, чтобы так было всегда! Среди военнослужащих нет растерянности. Наоборот, в них чувствуется спокойствие, мужество, глубокое осознание, что они защитники своей Родины, своего Отечества, своего народа. Это очень важно! Радуют их бытовые условия, настрой. Где бы мы ни были, есть уверенность в победе. Я понимаю, насколько это сложный ратный подвиг. За воинов нужно особо молиться, помогать и поддерживать", - сказал митрополит Георгий.

Ранее сообщалось, что Митрополит Георгий совершил чин освящения автоколонны с гуманитарной помощью для бойцов СВО.

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Теги:
митрополит Георгий СВО
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