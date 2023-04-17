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Экономика

Более 1 млрд рублей удалось сэкономить на закупочных процедурах в Нижнем Новгороде в 2022 году

26 апреля 2023 11:05  [47] Экономика

Более 1 млрд рублей удалось сэкономить на закупочных процедурах в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"Одним из показателей эффективности использования бюджетных средств является общий объем их экономии в результате проведения процедур закупок. Для сравнения – эта сумма эквивалентна стоимости строительства трех детских садиков на 320 мест", - отметил мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ранее Нижнему Новгороду присвоен наивысший рейтинг "Гарантированная прозрачность" в муниципальном сегменте проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок". Муниципалитет подтвердил свой высокий статус, заняв 4-ое место среди 86 заказчиков муниципального уровня.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Юрий Шалабаев
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