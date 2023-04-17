Полутеневое затмение Луны смогут увидеть нижегородцы 5 мая Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Достаточно редкое полутеневое затмение Луны произойдёт 5 мая. Его смогут наблюдать жители практически всех регионов России.

Как сообщает телеканал "360", в пятницу, 5 мая, с 18:14 до 22:31 Луна пройдёт через полутень Земли.

Затмение продлится 4 часа 17 минут. Полутень Земли полностью закроет Луну в 20:23.

Если погода будет ясной, жители Нижегородской области смогут увидеть это явление.

Астрономы отмечают, что лучше всего потемневший диск Луны наблюдать за городом, т.к. спутник Земли будет находиться низко над горизонтом.

Напомним, в ночь на 24 апреля жители нижегородцы наблюдали редкое для наших широт природное явление - северное сияние. Учёные не исключили его повторения до конца недели.