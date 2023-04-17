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Общество

Более 1,5 тысяч человек были переселены из аварийного и ветхого фонда в 2022 году

26 апреля 2023 12:19  [55] Общество

Более 1,5 тысяч человек были переселены из аварийного и ветхого фонда в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

По словам главы города, одной из приоритетных задач остается улучшение жилищных условий граждан и освобождение территории города от непригодного для проживания жилищного фонда.

«В 2022 году мы значительно увеличили темпы работы по расселению жителей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На условиях софинансирования из средств Фонда ЖКХ, областного и городского бюджета, объем которого возрос до 2,7 млрд. рублей, в течение прошлого года полностью расселены 24 аварийных дома площадью 17 тыс. кв. метров, переселены 1,5 тысячи человек. По состоянию на конец года условно законтрактовано было еще 21,5 тыс. кв. метров. Напомню, что в прошлые годы мы ежегодно расселяли не более 200-300 человек, а расселяемая площадь составляла 2-4 тыс.кв. метров», - сказал Юрий Шалабаев.

Как отметил мэр, такая позитивная динамика стала возможной за счет расширения инструментов, используемых для расселения жителей аварийного фонда.

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Теги:
Ветхий фонд Строительство Юрий Шалабаев
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