Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2023 12:09  [132] Почти 200 млн рублей направят на благоустройство в районах Нижегородской области по программе КРСТ в 2023 году
27 апреля 2023 11:55  [120] Полутеневое затмение Луны смогут увидеть нижегородцы 5 мая
27 апреля 2023 11:42  [168] Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с бойцами СВО в ЛНР
27 апреля 2023 11:20  [116] "Карты Победы" вручили ветеранам в Арзамасе
27 апреля 2023 10:45  [124] Глеб Никитин поручил ГЖИ и Минэкологии региона разобраться с вывозом мусора в Воскресенском районе
27 апреля 2023 10:12  [153] Управделами нижегородского правительства проверил восстановление мемориала в поселке Тонкино
27 апреля 2023 09:29  [167] Образовательный проект "НЕЙМАРК.OpenSourсe.Интенсив" стартовал в Нижегородской области
27 апреля 2023 09:16  [172] Нижегородский "Водоканал" объявил о запуске фонтана на площади Минина и Пожарского 28 апреля
27 апреля 2023 09:02  [192] Реку Борзовку в Нижнем Новгороде начали очищать от мусора
26 апреля 2023 19:55  [369] Бесплатный скрининг молочной железы организуют в НОКОД 13 и 14 мая
Общество

Юрий Шалабаев: Почти половину жителей Нижнего Новгорода систематически занимается физкультурой и спортом

26 апреля 2023 12:36  [61] Общество

Количество жителей Нижнего Новгорода, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 50%. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

Глава города отметил, что в прошлом году продолжена работа по привлечению нижегородцев к активным занятиям физической культурой и спортом. На территории города в 2022 году было проведено более тысячи городских спортивных мероприятий, что превысило доковидный показатель 2019 года. Возросло и количество участников – их было более 175 тысяч. «Закономерным итогом стало увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - с 2019 года этот показатель вырос с 43 до 50%», - добавил Юрий Шалабаев.

По словам главы города, спрос на спортивную инфраструктуру вырос многократно, поэтому продолжается работа по установке на территории города многофункциональных спортивных площадок, приспособленных для тренировок и занятий физической культурой для всех желающих любого возраста. В 2022 году за счет бюджета города установлено 16 таких площадок. Силами вновь созданного муниципального центра «Спортивных объектов и ГТО» проведен ремонт 8 спортивных площадок и установлена спортивная площадка в парке им. Пушкина. В рамках регионального проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» дополнительно установлено и отремонтировано еще 15 спортивных площадок.

Юрий Шалабаев также сообщил, что 2022 году стартовал проект «Спорт в каждый двор», в рамках которого для более чем 3 тысяч нижегородцев были проведены бесплатные тренировки с профессиональными тренерами на спортивных площадках и в парках города.

«Рекордное число участников – более 1 тысячи 600 человек собрал в прошлом году фестиваль ГТО, проводившейся среди школьников, трудовых коллективов и семейных команд на территории парка «Швейцария», а также на восьми районных площадках города. Более 5 тысяч нижегородцев сдали нормативы на знаки ГТО - это в 5 раз больше, чем в предыдущем году. Причем на золотой знак сдали 43% всех участников», - дополнил мэр.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в 2022 году в Нижнем Новгороде проведено более 1000 спортивных мероприятий и соревнований различного уровня. Основной акцент при проведении мероприятий был сделан на развитие детского спорта и проведение спортивно-оздоровительной работы среди учащихся спортивных школ и людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году завершены работы на территории спортивной школы «ЧАЙКА», где создан целый комплекс объектов спортивной инфраструктуры. «Муниципалитет должен поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни, в 2022 году мы установили 16 многофункциональных спортивных площадок, в 2023 году планируем добавить еще 16. Помимо тренажеров, будут оборудованы новые площадки для занятий командными игровыми видами спорта», – заявил Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Физкультура Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph