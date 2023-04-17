Юрий Шалабаев: Почти половину жителей Нижнего Новгорода систематически занимается физкультурой и спортом Общество

Количество жителей Нижнего Новгорода, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 50%. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

Глава города отметил, что в прошлом году продолжена работа по привлечению нижегородцев к активным занятиям физической культурой и спортом. На территории города в 2022 году было проведено более тысячи городских спортивных мероприятий, что превысило доковидный показатель 2019 года. Возросло и количество участников – их было более 175 тысяч. «Закономерным итогом стало увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - с 2019 года этот показатель вырос с 43 до 50%», - добавил Юрий Шалабаев.

По словам главы города, спрос на спортивную инфраструктуру вырос многократно, поэтому продолжается работа по установке на территории города многофункциональных спортивных площадок, приспособленных для тренировок и занятий физической культурой для всех желающих любого возраста. В 2022 году за счет бюджета города установлено 16 таких площадок. Силами вновь созданного муниципального центра «Спортивных объектов и ГТО» проведен ремонт 8 спортивных площадок и установлена спортивная площадка в парке им. Пушкина. В рамках регионального проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» дополнительно установлено и отремонтировано еще 15 спортивных площадок.

Юрий Шалабаев также сообщил, что 2022 году стартовал проект «Спорт в каждый двор», в рамках которого для более чем 3 тысяч нижегородцев были проведены бесплатные тренировки с профессиональными тренерами на спортивных площадках и в парках города.

«Рекордное число участников – более 1 тысячи 600 человек собрал в прошлом году фестиваль ГТО, проводившейся среди школьников, трудовых коллективов и семейных команд на территории парка «Швейцария», а также на восьми районных площадках города. Более 5 тысяч нижегородцев сдали нормативы на знаки ГТО - это в 5 раз больше, чем в предыдущем году. Причем на золотой знак сдали 43% всех участников», - дополнил мэр.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в 2022 году в Нижнем Новгороде проведено более 1000 спортивных мероприятий и соревнований различного уровня. Основной акцент при проведении мероприятий был сделан на развитие детского спорта и проведение спортивно-оздоровительной работы среди учащихся спортивных школ и людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году завершены работы на территории спортивной школы «ЧАЙКА», где создан целый комплекс объектов спортивной инфраструктуры. «Муниципалитет должен поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни, в 2022 году мы установили 16 многофункциональных спортивных площадок, в 2023 году планируем добавить еще 16. Помимо тренажеров, будут оборудованы новые площадки для занятий командными игровыми видами спорта», – заявил Юрий Шалабаев.