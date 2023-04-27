Глеб Никитин: "Благодаря сотрудникам скорой помощи ежегодно удается спасать тысячи жизней" Общество

28 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. С праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сотрудники скорой помощи выполняют огромный объем работы, в любое время суток приезжают на вызовы, помогают людям. Благодаря вам ежегодно удается спасать тысячи жизней. Такая работа требует колоссальной самоотдачи, сил и терпения. Огромное спасибо всем, кто находится на посту!", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, в 2022 году бригады скорой медицинской помощи в Нижегородской области выполнили более 842,5 тысячи выездов, экстренная медицинская помощь была оказана более 336 тысячам больных и пострадавших.

"Обязательно продолжим работу по обновлению парка скорой помощи за счет федеральных и региональных ресурсов. От условий труда сотрудников скорой зависит очень и очень многое", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что 5 апреля 2023 года на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде состоялась церемония передачи новых автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения региона. 74 машины закуплены в рамках реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".

По словам Глеба Никитина, 12 машин, предназначенных для медучреждений малых городов, были закуплены на федеральные средства по распоряжению Правительства Российской Федерации.

"Важно обновлять парк автомобилей скорой помощи и в тех медучреждениях, которые находятся в крупных городах региона. В конце прошлого года принял решение предусмотреть на эти цели отдельные средства в областном бюджете. В результате в дополнение к федеральной поставке закупили еще 62 новых автомобиля", – сообщил ранее Глеб Никитин.