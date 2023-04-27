"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" поздравят фронтовиков с наступающим 9 Мая Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты "Единой России" и "Волонтеров Победы" сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов.

"Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать «спасибо» Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну", - сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко.

По ее словам, все больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

"Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь все, чтобы не допустить повторения", - сказала Ольга Занко.

Также активисты "Единой России" и "Волонтеров Победы" организуют в регионах возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Волонтеры соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.

Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а "Волонтеры Победы" доставят их адресатам. Также активисты партии и "Молодой Гвардии Единой России" помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов отметил, что важно не просто сохранить историческую память, а показывать молодому поколению, как важно уважать и гордиться теми, кто ковал Великую Победу.

"Партийные проекты, проводимые как в преддверии, так и во время самого Дня Победы, уже полюбились многими, мы видим отклик и со стороны организаторов, и со стороны участников. Многие из них уже стали без преувеличения долгожданными, люди за несколько месяцев интересуются подробностями, проявляют желание принять участие. В этом году обязательно продолжим работу по акциям "Звонок ветерану", "Палисадник Победы", "Подарок ветерану", "Парад у дома ветерана" и многим другим", - сообщил депутат.

Координатор партпроекта подчеркнул, что это одно из важнейших направлений в работе.

"Мы обязаны не просто сохранить историческую память, мы должны показать молодому поколению, как важно уважать и гордиться теми, кто ковал Победу, кто коснулся тех событий в той или иной степени, кто стоял у станка и трудился в тылу. Это для нас аксиома, а тем, кому сейчас по 14-16 лет нужно больше рассказывать о Великой Отечественной войне, нужно вовлекать в такие акции, давать представление о тех событиях и о героизме нашего народа. Без этого будет гораздо сложнее сохранить славные страницы нашей истории в истинном их виде", - уверен Вадим Булавинов.

Кроме того, "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвященные героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.