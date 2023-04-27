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Общество

АПЗ помог в проведении благотворительного концерта для жителей Харцызска

28 апреля 2023 13:26  [95] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

В Арзамасе прошел благотворительный концерт, в ходе которого было собрано более 200 тыс. рублей для жителей города-побратима Харцызска ДНР.

Как сообщает пресс-служба АПЗ, предприятие во главе с гендиректором Андреем Капустиным оказало помощь в проведении благотворительного мероприятия, наряду с администрацией Арзамаса и городской Ассоциацией промышленников и предпринимателей.

Председатель профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин напомнил, что Харцызск находится в прифронтовой зоне, буквально в 30 километрах от Донецка. Город постоянно подвергается обстрелам.

Билеты на концерт приобретались сотрудниками арзамасских предприятий. Так, работники АПЗ приобрели около 200 билетов. Кроме того, денежные средства для города-побратима были собраны непосредственно в день проведения концерта, от неравнодушных зрителей.

Арзамасские артисты в ходе музыкальной части благотворительного мероприятия исполнили песни о Родине, мире, семье, братстве и дружбе.

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Теги:
АПЗ ДНР
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