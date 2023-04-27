Нижегородские журналисты и блогеры смогут принять участие в новом федеральном медиапроекте Общество

Фото предоставлено организаторами

"Мастерская новых медиа" объявила о старте образовательного медиапроекта "Медиакоммуникации".

Принять участие и подать заявку по ссылке до 26 мая 2023 года смогут представители СМИ, медиаменеджеры, блогеры, продюсеры, SMM-специалисты.

В рамках проекта участников ожидают встречи с известными экспертами в медиапространстве.

Спикерам заявлены такие известные представители профессии, как Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Алексей Гореславский, Владимир Табак, Кристина Потупчик, Дмитрий (Гоблин) Пучков.

После регистрации каждого участника ожидает процедура конкурсного отбора. Отмечается, что конкурс уже составляет порядка 14 человек на одно место.

"Главный результат Мастерской – сообщество выпускников, которое работает во всех уголках страны и показывает впечатляющие результаты, создавая полезные проекты и созидательный контент. Многие из них начинают существенно влиять на медиасреду уже сразу после выпуска, а нередко и во время обучения – запускают мощные медиапродукты, получают карьерный рост", - рассказала заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы", куратор "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.

Образовательный медиапроект совместно разработан АНО "Диалог Регионы" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей".