"Майская ярмарка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 9 мая Культура и отдых

В Нижнем Новгороде на Ярмарочной площади (ул. Совнаркомовская, 13) открылась "Майская ярмарка" (0+). Она пройдёт в два этапа: с 28 апреля по 1 мая и с 5 по 9 мая. Об этом сообщили организаторы.

В ярмарочных домиках будут представлены изделия народных художественных промыслов и авторские сувениры, а также пройдут мастер-классы для всей семьи: участники смогут создать игрушки и картины из шерсти, рисовать акварелью, расписывать колокольчики, заниматься ткачеством. Расписание можно посмотреть по ссылке.

На площади перед Главным ярмарочным домов можно будет прокатиться на карусели, паровозике и устроить посиделки у настоящей печи.

А 1 мая с 12:00 до 18:00 больших и маленьких гостей ждёт анимационная программа: ярмарочные забавы, эстафеты, загадки.

Время работы "Майской ярмарки": с 11:00 до 20:00. Вход свободный.

Напомним, что 28 апреля также начала работу ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства "Секреты мастеров". Она расположилась на Нижне-Волжской набережной у ротонды №3 и будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 - вплоть до сентября.