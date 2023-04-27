Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 апреля 2023 15:41  [83] "Майская ярмарка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 9 мая
28 апреля 2023 14:20  [110] Премьера остросюжетного сериала "Операция "Неман" состоялась в Музее Победы
28 апреля 2023 10:47  [203] Музыкальные выходные пройдут в Пакгаузах Нижнего Новгорода
27 апреля 2023 19:49  [409] Ярмарка "Секреты мастеров" откроется 28 апреля на Нижне-Волжской набережной
27 апреля 2023 19:28  [327] Глеб Никитин, Михаил Пореченков и Оксана Михеева обсудили "Горький fest - 2023"
27 апреля 2023 13:46  [258] МегаФон снял научно-фантастический сериал
27 апреля 2023 13:22  [320] Организаторы "Нашествия-2023" объявили имена хедлайнеров фестиваля
26 апреля 2023 17:03  [372] Авторское кино, кассовый якутский триллер и балетное закулисье — видеосервис Wink представил афишу нескучного мая
26 апреля 2023 16:42  [406] Нижегородские музеи будут работать без выходных в майские праздники
26 апреля 2023 14:47  [388] "Выкса - фестиваль-2023" состоится в конце июня - начале июля
Культура и отдых

"Майская ярмарка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 9 мая

28 апреля 2023 15:41  [83] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде на Ярмарочной площади (ул. Совнаркомовская, 13) открылась "Майская ярмарка" (0+). Она пройдёт в два этапа: с 28 апреля по 1 мая и с 5 по 9 мая. Об этом сообщили организаторы.

В ярмарочных домиках будут представлены изделия народных художественных промыслов и авторские сувениры, а также пройдут мастер-классы для всей семьи: участники смогут создать игрушки и картины из шерсти, рисовать акварелью, расписывать колокольчики, заниматься ткачеством. Расписание можно посмотреть по ссылке.

На площади перед Главным ярмарочным домов можно будет прокатиться на карусели, паровозике и устроить посиделки у настоящей печи.

А 1 мая с 12:00 до 18:00 больших и маленьких гостей ждёт анимационная программа: ярмарочные забавы, эстафеты, загадки.

Время работы "Майской ярмарки": с 11:00 до 20:00. Вход свободный.

Напомним, что 28 апреля также начала работу ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства "Секреты мастеров". Она расположилась на Нижне-Волжской набережной у ротонды №3 и будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 - вплоть до сентября.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская ярмарка ярмарки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph