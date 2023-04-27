Нижегородский филиал "Т Плюс" отреставрировал шесть мемориальных и памятных досок в Дзержинске Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" ко Дню Победы организовал реставрацию шести мемориальных и памятных досок в Дзержинске.

"В прошлом году администрацией Дзержинска был составлен реестр установленных в городе памятных и мемориальных досок и выявлены те из них, что нуждаются в реставрации. Сохранять историческую память необходимо, очень важно, чтобы новые поколения знали о своих предшественниках и гордились ими. Мы с готовностью откликнулись на предложение администрации организовать реставрацию памятных знаков. Доски, восстановить которые оказалась невозможным из-за обветшания, были заменены на новые с сохранением первоначального внешнего вида. Мы благодарны специалистам ООО "ИнПром" за качественно выполненные реставрационные работы", – рассказал директор филиала Александр Фролов.

На свои места после реставрации вернулись мемориальные доски в честь героя Гражданской войны комбрига Семена Патоличева и героев-панфиловцев на одноименных улицах, а также в память погибшего при исполнении воинского долга в Чечне Павла Илларионова – на стене школы №18, где он учился. В здании Дзержинского филиала ННГУ им. Лобачевского в годы Великой Отечественной войны формировались воинские части и обучались воины перед отправкой на фронт. В доме по адресу ул. Октябрьская, 43 находился эвакуационный госпиталь, а по адресу пл. Дзержинского, 5 – штаб зенитно-артиллерийского полка, защищавшего город от налетов фашистской авиации. Об этом также рассказывают обновленные памятные знаки.