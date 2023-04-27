Временное потепление до +18° придёт в Нижегородскую область в середине недели Общество

Фото: Светлана Шуга

Наступившая рабочая неделя будет характеризоваться неустойчивой погодой: заморозки, правда, нам не обещают, но вот стабильного тепла и солнца май пока не принесёт.

Во вторник-среду прогнозируется улучшение погоды: 2 мая небо ещё будет затянуто облаками, но в среду выглянет солнце. Дневная температура сегодня поднимется до +12°, ночью похолодает до +4...+8°. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление в норме.

В среду днём столбики термометров поднимутся до +16...+18° , а вот ветер повернёт с юго-запада и усилится до 5 м/с. К ночи небо снова затянут облака, синоптики обещают небольшой дождь.

В четверг и в пятницу погода испортится, атмосферное давление немного понизится, и в условиях дефицита солнечного тепла температура понизится до +8…+13°. К тому же в в последний день рабочей недели зарядит нудный моросящий дождь.