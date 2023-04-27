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Общество

"Автобан" приступил к укладке асфальтобетона на 6 этапе трассы М-12

02 мая 2023 15:55  [110] Общество
Фото: “Автобан”

Фото: “Автобан”

"Автобан" приступил к производству и укладке асфальтобетонных смесей на участке км 454 – км 586 6-го этапа скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань".

Как сообщили в пресс-службе компании, в период с 11 по 19 апреля было произведено около 8 500 тонн асфальтобетонных смесей, соответствующих всем требованиям государственного стандарта.

Также сотрудники "СУ - 925" на своем участке выполняют расчистку полосы отвода с последующей передачей участков подрядным организациям для укладки кабелей связи. Для выполнения работ по устройству водоотводных сооружений и укрепительных работ заключены договоры подряда с тремя организациями, которые на данный момент выполняют устройство дренажа глубокого заложения, установку бортового камня, укрепление откосов и полосы отвода гидропосевом трав.

Ранее сообщалось, что сотрудники "Автобана" приняли участие в семинаре по М-12.

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Теги:
М-12
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