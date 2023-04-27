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Общество

Подрядчик приступил к реставрационным работам на доме-музее Добролюбова в Нижнем Новгороде

03 мая 2023 12:02  [107] Общество
Фото:с сайта wikipedia.org

Фото:с сайта wikipedia.org

Подрядчик приступил к реставрационным работам на доме-музее Добролюбова в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте ИА "Время Н".

Согласно информации, в настоящее время рабочие осуществляют демонтаж фасада здания.Уже завершен демонтаж кровли, также ведутся работы по окнам и дверям.

Общая стоимость работ составляет почти 25 млн рублей, на реставрацию музея был заключен муниципальный контракт.

Здание дома-музея Добролюбова является объектом культурного наследия, оно построено в 1838 году.

Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.

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Теги:
ОКН Ремонтные работы
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