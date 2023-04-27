Ремонт памятного знака "Паровоз СУ 251-32" проходит в Сормовском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Работы по комплексному благоустройству в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" ведутся на улице Коминтерна в Сормовском районе. Об этом сообщали в районной администрации.

Согласно информации, в рамках благоустройства проводится реставрация памятного знака "Паровоз СУ 251-32", который был установлен здесь в 1980 году.

На данный момент рабочие уже очистили паровоз от старых слоев покраски. После этого пройдет замена деформированных деталей, грунтовка и финальная покраска.

Как рассказали в районной администрации, памятный знак посвящен сормовичам-паровозостроителям. 19 апреля 1980 года на вечную стоянку в сквер на улицу Коминтерна прибыл локомотив 1949 года постройки.

Также в сквере у центра детского творчества Сормовского района обновят пешеходную сеть, систему освещения, установят сцену, детские и спортивные площадки, посалят деревья, кустарники и цветы.

Сейчас на территории идет строительство пешеходных дорожек и прокладка сетей освещения.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч жителей Нижнего Новгорода уже проголосовали за благоустройство территорий в 2024 году.