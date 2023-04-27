Нижегородские парламентарии поддержали федеральную инициативу о железнодорожном туризме Общество

Депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании комитета ЗСНО по транспорту выступили в поддержку федеральной инициативы о железнодорожном туризме.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, одним из инициаторов изменений в Устав железнодорожного транспорта РФ и профильное законодательство РФ стал депутат Госдумы от Нижегородской области Анатолий Лесун.

В частности, предлагается ввести на уровень федерального законодательства два новых термина: "железнодорожный туризм" и "железнодорожный туристский маршрут".

По словам председателя транспортного комитета ЗСНО Владимира Солдатенкова, данные изменения призваны разделить регулярные пассажирские перевозки по железной дороге и туристические маршруты.

"Закрепление в Уставе железнодорожного транспорта нового определения "железнодорожный туристский поезд" продиктовано стремительным развитием туриндустрии. Сегодня эти услуги набирают большую популярность, это даст туристам возможность увидеть всю красоту России, путешествуя с комфортом и пользуясь всеми преимуществами такого сервиса", - отметил он.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО поддержали введение минимального неснижаемого уровня алиментов на содержание ребенка.