Нижегородская лаборатория обнаружила в пельменях бактерии сальмонеллы Общество

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Нижегородская лаборатория обнаружила в пельменях бактерии сальмонеллы. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Согласно информации, в лаборатории исследовались пельмени категории Б на следующие показатели: количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, колиформы, патогенные микроорганизмы, бактерии рода Listerya monocytogenes и плесени.

По итогам обследованиях в 25 граммах теста были обнаружены бактерии сальмонеллы.

Как пояснили специалисты Нижегородской испытательной лаборатории, заразиться сальмонеллезом, вызванном бактериями, может человек любого возраста, но тяжелее всего заболевание протекает у детей, поскольку характеризуется высоким риском летальности для малолетних.

Для избежания заражения необходимо соблюдать технологии хранения и приготовления пищи. Также специалисты не рекомендуют покупать продукты в неустановленных местах и соблюдать правила личной гигиены.

Ранее сообщалось, что почти 100 кг недоброкачественной мясной продукции изъято из продажи в Нижегородской области в 2022 году.