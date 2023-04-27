"ЛУКОЙЛ" организовал спортивный праздник в гимназии №4 в Кстове Общество

26 апреля в МАОУ "Гимназия №4" города Кстово при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" прошел традиционный спортивный праздник "Мы вместе", посвященный памяти Л.С. Арапова.

"Праздник "Мы вместе" - это эстафета спорта и здорового образа жизни, взаимовыручки и помощи от старшего поколения к младшим. Только вместе вы сможете преодолеть любые препятствия!", - отметила директор гимназии Елена Молоткова.

Мероприятие, посвященное памяти Льва Сергеевича Арапова, бывшего преподавателя физкультуры и организатора внеклассной работы в школе №4, собрало более 80 человек. В празднике традиционно принимали участие сборные команды первых и одиннадцатых, а также четвертых и девятых классов.

Эстафеты вызвали море эмоций не только у первоклассников, но и у выпускников. В перерывах между состязаниями перед участниками выступал танцевальный коллектив "Держи ритм".

И хотя это спортивные состязания, без призов не остался никто: все участники были награждены фирменными футболками с эмблемой праздника, логотипами компании "ЛУКОЙЛ" и гимназии № 4. Победителями стали сборная команда 1"Б" и 11 класса, а также команда "Умнички" - сборная четвертых и девятых классов.

Компания "ЛУКОЙЛ" шестнадцатый год поддерживает спортивный праздник в гимназии №4. Такие мероприятия объединяют ребят и воспитывают в них любовь к спорту, здоровому образу жизни.