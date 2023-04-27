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Общество

Международная дискуссионная площадка "Катынская трагедия: мифы и реальность" в формате круглого стола состоялась в НГЛУ

04 мая 2023 14:00  [86] Общество

Мероприятие было организовано в рамках реализации дорожных карт регионального Координационного центра НГЛУ по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и экстремизма, Международной междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории "Изучение мировых и региональных социально-политических процессов" и федеральной инновационной площадки "Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды".

Круглый стол был приурочен к 80-летию появления нацистского мифа о Катыни, озвученного 13 апреля 1943 года в эфире "Радио Берлина". Сформированная нацистами после разгрома под Сталинградом версия об ответственности СССР за расстрел польских военнопленных под Смоленском стала официальной точкой зрения на "Катынско-Медновскую трагедию" не только в Польше, но и во всем Евросоюзе. Попытки оспорить геббельсовский сюжет в рамках научных и общественных дискуссий в Европе по сей день жестко пресекаются. От европейской общественности в контуре геополитической конъюнктуры намеренно скрываются факты, опровергающие "каноническую" версию гибели граждан Польши, имевших в СССР статус военнопленных. Среди них – не только данные, указывающие на то, что преступление совершено гитлеровцами, отраженные в материалах работы комиссии Бурденко, но и вскрывшиеся позже обстоятельства.Целью дискуссии явилось всестороннее осмысление "мифа о Катыни" с привлечением российской и интернациональной студенческой молодежи и широкой общественности. К дискуссии присоединились представители сектора медиакоммуникаций, делегаты силовых ведомств, профильное научно-педагогическое сообщество вузов Нижегородской области и стран ближнего зарубежья.

Главный редактор газеты "Новое дело", журналист, историк, политический обозреватель Вадим Андрюхин сделал акцент на этноспецифическом векторе интерпретации событий, отличающем польских историков: "В отношении Катыни в польском национальном сознании постулируется однозначная установка: виноваты русские – иная позиция не обсуждается. В стране принята концепция исторической политики: признать Польшу самой гонимой страной в истории мировой цивилизации в целях получения преференций. Я как человек с историческим образованием убежден, что любую загадку эпохи необходимо рассматривать всесторонне, с опорой на строго научный базис…".

На крайне противоречивый характер материалов по делу о Катынской трагедии, которые демонстрируют однозначные следы подлога, указал доцент Института международных отношений и мировой истории кафедры новой и новейшей истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского Дмитрий Николаев: "Депутат Виктор Илюхин, под руководством которого в 2010 году был разработан резонансный документ "Рецензия на Заключение комиссии экспертов Главной военной прокуратуры по уголовному делу №159 о расстреле польских военнопленных из Козельского, Осташковского и Старобельского спецлагерей НКВД в апреле – мае 1940 г.", разоблачающий официальную версию «катынского дела», в своем интервью сообщал, что те люди, которые занимались фальсификацией, сознательно или несознательно всегда оставляли следы, по которым можно было определить, что дело поддельное: и записка Шелепина, и записка Берии были дезавуированы, элементы фальсификации стратегических свидетельств доказаны в судебном порядке… Давайте проведем международный суд с заслушиванием доказательной базы и позиции сторон вынесем окончательный вердикт. Польская сторона решительно против такого сценария. Если, однако, она уверена в своей абсолютной правоте по вопросу Катыни, чего боится и почему игнорирует обсуждения дела на официальном – многостороннем – уровне?".

"Не следует забывать о рассмотрении проблемы с позиций международной политической конъюнктуры. Впервые упоминание о Катыни в геббельсковском ключе имело место в 1943 году. Почему именно 43-й год, хотя Катынская трагедия произошла многим ранее? После Сталинграда, когда стало ясно, что военной победы достичь будет очень тяжело, Германия осознала острую необходимость включения других – дипломатических – механизмов для раскола антигитлеровской коалиции. Ключевая цель тогда и сейчас, в эпоху гибридной войны против России, – ослабить и дискредитировать наше государство…", - отметил профессор, директор Приволжского филиала Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Сергей Устинкин.

Историки, представляющие Кыргызско-Российский Славянский университет (Бишкек, Кыргызская Республика) доцент, заведующая кафедрой "Реклама и связи с общественностью" Гульмира Джунушалиева и доцент кафедры "Реклама и связи с общественностью" Ирина Горина, подчеркнули важность информационной политики, формируемой на государственном уровне, в вопросах популяризации исторической правды среди подрастающего поколения. Об этом же говорил в своём обращении к собравшимся и руководитель общественной организации "Стражи Родины", член комиссии общественного совета Главного управления Министерства внутренних дел России по Нижегородской области Евгений Калинин, который призвал молодежь к активному участию в вопросах обсуждения исторического прошлого Отечества, на котором зиждется их настоящее и от понимания которого во многом зависит будущее.

Активное  участие в дискуссии приняли студенты Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ, члены студенческого исторического общества и молодежного дипломатического клуба "DIPLOMA" – в общей сложности представители 5 стран мира (Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Китайская Народная Республика), которые выразили горячую заинтересованность в обсуждении Катынской трагедии на уровне интернационального молодежного сообщества.Итогом круглого стола явилась формулировка экспертами-аналитиками, студентами и молодыми исследователями ряда резюмирующих точек, ключевыми среди которых следует считать острую необходимость продолжения многоступенчатого, профессионального и многопрофильного изучения дела о Катыни и системного обсуждения вопросов, связанных с его противоречивыми обстоятельствами, в открытом дискуссионном формате; вовлечения молодого поколения в соизучение событий в Катыни как одного из элементов сохранения и трансляции исторической правды в эпоху гибридной войны. По инициативе молодежи было намечено проведение площадки "Открытый диалог на равных" с представительством студенческой аудитории и спикеров-участников встречи.

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