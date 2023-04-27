Нижегородский "Водоканал" занимается восстановлением благоустройства на 620 объектах Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

АО "Нижегородский водоканал" до конца мая выполнит восстановление благоустройства на участках планово-аварийных работ осенне-зимнего периода.

Как рассказали в компании, всего благоустраивается порядка 620 объектов.

Так, в период с 15 октября по 15 апреля на месте производства ремонтных работ выполняется так называемый зимний вариант благоустройства с помощью брусчатки или холодного асфальта. Зимний вариант благоустройства является временным и применяется потому, что мерзлый грунт в период весеннего таяния будет проседать и деформировать асфальтовое покрытие. Укладка асфальтового покрытия возможна только в сухую теплую погоду, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +5 градусов.

Согласно правилам благоустройства, с середины апреля благоустройство восстанавливается в постоянном варианте. Эти работы включают уплотнение песчаного основания, грунта, устройство щебеночного основания, восстановление асфальто-бетонного покрытия дорог, проездов, тротуаров, брусчатки, настил газонов и установку бордюров.

"Асфальтовое покрытие на проезжей части центральных и районных дорог мы восстанавливаем в первую очередь. Затем приступаем к благоустройству участков осенне-зимних работ в видовых местах. Это скверы, парки и площади. На последнем этапе благоустраиваем газоны, тротуары и дворовые проезды", - рассказывает начальник отдела благоустройства АО "Нижегородский водоканал" Александр Миронов.

Одновременно работы ведутся на 15 – 20 объектах при участии более чем 50 рабочих и 25 единиц специализированной техники. Всего в Нижнем Новгороде и Кстовском районе будет уложено более 6000 м2 асфальтобетонного покрытия, благоустроено 160 м2 тротуаров в брусчатке, восстановлено около 17000 м2 плодородного слоя почвы на газонах, установлено 1200 п.м. бордюров.