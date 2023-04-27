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Общество

Нижегородцы сформировали рейтинг самых нерациональных трат

05 мая 2023 11:39  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter провела опрос среди нижегородцев и выяснила, какие траты они считают нерациональными, а на что готовы тратить свою зарплату.

Согласно полученным данным, самой бесполезной тратой денег 78% жителей региона считают покупку брендовых вещей - причём молодёжь в возрасте 18-24 лет отвечала так чаще, чем возрастные респонденты.

В профессиональном разрезе мнения разделились: о том, что не готовы спускать зарплату на брендовые вещи, заявили 83% работников сферы "Наука, образование", а вот в сфере "Закупки" отвечающих так оказалось гораздо меньше - 71%.

На втором месте среди самых нерациональных трат у нижегородцев оказались beauty- и SPA-услуги (49%). На третье место опрошенные поставили сеансы с психологом (48%).

Ненужной тратой зарплаты жители Нижегородской области посчитали и питание в кафе и ресторанах (42%), постоянные походы в кино и театр (39%), свадебные путешествия (35%) и еженедельный поход по магазинам (28%).

Замыкают рейтинг нерациональных трат покупка новой машины (22%) и постоянные поездки по России и в другие страны (18%).

А вот самым оправданным вложением 61% нижегородцев назвали финансовую подушку безопасности. Также приоритетными сферами для трат респонденты назвали покупку недвижимости (49%), отпуск (31%), лечение (31%), образование (26%).

19% опрошенных считают, что деньги надо откладывать на машину, а ещё 14% заявили, что надо тратиться на важные события в жизни.

Стоит отметит, что на отпуск и на лечение чаще копят женщины, нежели мужчины (31% против 22% и 30% против 26% соответственно).

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