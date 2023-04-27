Около 30 молодых специалистов приняли участие в молодежном форуме АПЗ Общество

Фото: Екатерина Ядрова

Около 30 молодых специалистов приняли участие в молодежном форуме, который организовал Арзамасский приборостроительный завод. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Согласно информации, главными темами мероприятия стали вопросы поддержки молодых специалистов при трудоустройстве. Заместитель гендиректора АПЗ Константин Аргентов подробно рассказал о мерах поддержки для молодежи, используемых на заводе, а также ответил на вопросы.

Одной из мер поддержки, в частности, является программа социальной адаптации молодого специалиста.

По словам Константина Аргентова, сегодня АПЗ является молодым предприятием, где средний возраст сотрудника составляет 41 год.

"Молодой человек, пришедший на АПЗ, автоматически становится частью большой заводской семьи и участником различных социальных программ, направленных на поддержку молодежи. Работать на АПЗ – большая честь", - подчеркнул он.

Также в ходе форума прошла презентация Молодежного совета (МС) АПЗ. Молодые специалисты получили информацию о мероприятиях, организованных и проведенных МС за год, о программе сертификатов для членов МС.