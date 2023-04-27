Заморозки до -3° прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни Общество

Фото: Светлана Шуга

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало предупреждение в связи с поступившим сообщением о неблагоприятном явлении погоды.

Согласно информации, в период с 7 по 10 мая в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области местами ожидаются заморозки в воздухе 0...-3°, а на поверхности почвы температура может опуститься до -5°С.

Напомним, для предотвращения гибели сельхозкультур на приусадебных участках специалисты рекомендуют укрыть растения спанбондом, соломой, плёнкой, приметить дымление или полив почвы.

В целом, по прогнозам синоптиков, по региону в выходные ожидается сухая, ветреная и прохладная погода с дневной температурой в пределах +6...+8°. Потепление придёт уже после праздников.