Музей Белышевской школы Ветлужского округа стал победителем Всероссийского конкурса проекта "Историческая память" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Историко-краеведческий музей Белышевской школы Ветлужского муниципального округа стал победителем Всероссийского конкура "Школьный музей: цифровой формат" партии "Единая Россия".

В конкурсе приняли участие более 1,1 тысячи музеев школ, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования краеведческого и военно-исторического направления из 69 российских регионов. Победителей определяли в двух номинациях: "Лучший городской школьный музей" и "Лучший сельский школьный музей" в каждом федеральном округе. По итогам экспертных оценок школьный музей в селе Белышево занял второе место в номинации "Лучший сельский школьный музей" в Приволжском федеральном округе.

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов поздравил педагогический коллектив и учащихся с победой.

"С удовольствием сегодня поздравил руководство музея и самих ребят с победой. Помимо диплома вручил сертификат на 300 тысяч рублей на развитие материально-технической базы музея, - отметил Артем Кавинов. - Создать музей - непростая задача. Проведена большая академическая работа. Сейчас там более 300 экспонатов - здесь и сельский быт, и история усадьбы купцов-промышленников Бердниковых и самого села, и летопись Белышевской школы, и история о подвигах односельчан - героев Великой Отечественной войны. Ребятам и взрослым удалось найти и сохранить редкие экспонаты, в том числе и в цифровой форме. За это им искренняя благодарность".

По словам федерального координатора партпроекта "Историческая память", главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, участие в конкурсе – это возможность не только сохранить эксклюзивные экспонаты в цифровой форме, но и привлечь и обучить подрастающее поколение использованию современных цифровых технологий в музейной деятельности.

Напомним, в рамках партийного проекта "Историческая память" в июне 2022 года стартовал Всероссийский конкурс цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев "Школьный музей: цифровой формат". Участие в конкурсе приняли музеи общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования краеведческого и военно-исторического направления.

Всего от Нижегородской области на конкурс было отправлено более 30 заявок. Конкурсанты предоставили оргкомитету презентационные материалы о действующих экспозициях и выставках, количестве оцифрованных экспонатов и документов в школьном музее. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Вега" оказал поддержку в информационно-просветительной, логистической и организационной деятельности конкурса.

Сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".