Юрий Шалабаев провел встречу с нижегородскими студентами в рамках проекта "ГосСтарт" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с нижегородскими студентами-участниками проекта "Госстарт". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава города приветствовал студентов ННГУ им. Лобачевского, НИУ РАНХиГС, НГЛУ им. Добролюбова, которые выбрали для себя карьеру госуправления или муниципального служащего.

Обращаясь к молодым нижегородцам, мэр отметил, что это крайне важное и сложное направление работы.

Куратор проекта, проректор КУПНО Иван Калмыков подробно рассказал о направлениях проекта "Госстарт", среди которых, в частности, "Государственное и муниципальное управление", "Организация работы с молодежью", "Политология", "Юриспруденция", "Экономика", "Менеджмент".

Напомним, что в Нижегородской области совместно с Росмолодежью планируется создать региональный проектный офис по реализации программы "ГосСтарт".

Желающие стать участниками программы "ГосСтарт" могут написать личное сообщение в официальную группу проекта по ссылке.

Ранее сообщалось, что Сергей Кириенко выступил на форуме молодых госслужащих "Госстарт" в Нижнем Новгороде.