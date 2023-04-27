Юрий Шалабаев провел встречу с нижегородскими студентами в рамках проекта "ГосСтарт"

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с нижегородскими студентами-участниками проекта "Госстарт". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Глава города приветствовал студентов ННГУ им. Лобачевского, НИУ РАНХиГС, НГЛУ им. Добролюбова, которые выбрали для себя карьеру госуправления или муниципального служащего.
Обращаясь к молодым нижегородцам, мэр отметил, что это крайне важное и сложное направление работы.
Куратор проекта, проректор КУПНО Иван Калмыков подробно рассказал о направлениях проекта "Госстарт", среди которых, в частности, "Государственное и муниципальное управление", "Организация работы с молодежью", "Политология", "Юриспруденция", "Экономика", "Менеджмент".
Напомним, что в Нижегородской области совместно с Росмолодежью планируется создать региональный проектный офис по реализации программы "ГосСтарт".
Желающие стать участниками программы "ГосСтарт" могут написать личное сообщение в официальную группу проекта по ссылке.
Ранее сообщалось, что Сергей Кириенко выступил на форуме молодых госслужащих "Госстарт" в Нижнем Новгороде.
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