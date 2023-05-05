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Общество

Нижегородские пенсионеры могут присоединиться к Всероссийскому конкурсу компьютерной грамотности "Спасибо Интернету - 2023"

07 мая 2023 11:24  [39] Общество

Объявлен старт девятого Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету - 2023".

Как сообщили организаторы, к участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Основные задачи конкурса - повышение качества жизни граждан старшего возраста, поддержка их самореализации в современном цифровом обществе, обеспечение права доступа к электронным социальным сервисам и услугам.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 23 октября 2023 года подать заявку на сайте "Азбука интернета" (azbukainterneta.ru) в разделе "Конкурс" - "Заявка на участие", приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две личные фотографии.

Номинации конкурса: "Портал gosuslugi.ru: мой опыт"; "Мои интернет-достижения"; "Интернет-предприниматель"; "Моя общественная интернет-инициатива"; "Я - интернет-звезда"; "Спасибо моему учителю".

Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители "Ростелекома", Социального фонда России, Ассоциации электронных коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".

Итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2023 года, в том числе будет объявлен рейтинг самых активных регионов-участников конкурса.

Подробные условия участия и сроки проведения конкурса размещены на портале "Азбука интернета": azbukainterneta.ru.

Справка

Конкурс "Спасибо Интернету" проводится в целях реализации положений "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года" и региональных программ активного долголетия. За 8 лет проведения конкурса его участниками стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 участников стали победителями и призёрами конкурса. Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru. Лучшие из них публикуются в "Дзен" на канале "Спасибо Интернету".

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