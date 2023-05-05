Посмотреть трансляцию нижегородского Парада Победы можно будет в эфире региональных телекомпаний Общество

9 мая 2023 года нижегородский Парад Победы покажут в эфире региональных телекомпаний после завершения Парада Победы на Красной площади в Москве. Ориентировочно трансляция начнется в 11.00 на телеканалах "Нижний Новгород 24", "Волга", "ННТВ" и "Волга 24", а также на сайте РИА "Время Н" и в официальном аккаунте правительства Нижегородской области ВКонтакте (https://vk.com/governmentnnov).

Парад Победы на площади Минина начнется в 10.00. КПП для прохода на Парад Победы будут организованы со стороны улиц Большой Покровской, Алексеевской, Варварской, Минина. На входе предусмотрены досмотровые мероприятия. Обращаем внимание, что допуск на площадку зрителей ограничен и будет обеспечиваться по мере заполняемости. Для зрителей также будут установлены экраны для просмотра трансляции парада – справа от Кладовой и Дмитриевской башен Нижегородского кремля.

Традиционно в параде примут участие пешие и механизированные колонны. Впервые к параду присоединятся всадники казачьего конного клуба "Станица Вольная" на лошадях донской и орловской пород, а в составе пеших колонн пройдут не только нижегородцы, но и кадеты Минского суворовского военного училища под командованием полковника Дмитрия Кохана. Участие в нижегородском Параде Победы представителей дружественной страны – это результат договоренностей губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко в ходе визита нижегородской делегации в Беларусь в апреле этого года.

После парада на площади Минина до самого вечера для нижегородцев и гостей города будет организован показ военной техники - современной и ретро.

Обращаем внимание: утром 9 мая будет ограничен вход в Нижегородский кремль. Пройти на территорию Кремля и к Вечному огню можно будет примерно с 12.00 и до окончания праздничных мероприятий.