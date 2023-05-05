Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
"Хор Турецкого" выступит на площади Минина и Пожарского в День Победы
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2023 15:30  [89] Посмотреть трансляцию нижегородского Парада Победы можно будет в эфире региональных телекомпаний
07 мая 2023 14:34  [105] Нижегородцы присоединились к Всероссийской хоровой акции ко Дню Победы
07 мая 2023 13:55  [139] Вадим Вишневский: "Благодаря Глебу Никитину Нижегородская область развивается быстрыми темпами"
07 мая 2023 13:07  [146] Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в День радио
07 мая 2023 11:38  [170] Представители ЛДПР поздравили пожилых людей с Днём Победы
07 мая 2023 11:24  [176] Нижегородские пенсионеры могут присоединиться к Всероссийскому конкурсу компьютерной грамотности "Спасибо Интернету - 2023"
07 мая 2023 10:32  [175] Юрий Шалабаев: "Нижний Новгород стоял у истоков развития радио"
07 мая 2023 10:10  [198] Евгений Люлин: "В наши дни перед отраслями связи стоят новые задачи"
07 мая 2023 09:43  [214] Глеб Никитин: "История этого замечательного праздника неразрывно связана с Нижегородской областью"
06 мая 2023 17:49  [346] Храм в честь святого мученика Алексия Нейдгардта открылся в Ленинском районе Нижнего Новгорода
Общество

Посмотреть трансляцию нижегородского Парада Победы можно будет в эфире региональных телекомпаний

07 мая 2023 15:30  [89] Общество

9 мая 2023 года нижегородский Парад Победы покажут в эфире региональных телекомпаний после завершения Парада Победы на Красной площади в Москве. Ориентировочно трансляция начнется в 11.00 на телеканалах "Нижний Новгород 24", "Волга", "ННТВ" и "Волга 24", а также на сайте РИА "Время Н" и в официальном аккаунте правительства Нижегородской области ВКонтакте (https://vk.com/governmentnnov).

Парад Победы на площади Минина начнется в 10.00. КПП для прохода на Парад Победы будут организованы со стороны улиц Большой Покровской, Алексеевской, Варварской, Минина. На входе предусмотрены досмотровые мероприятия. Обращаем внимание, что допуск на площадку зрителей ограничен и будет обеспечиваться по мере заполняемости. Для зрителей также будут установлены экраны для просмотра трансляции парада – справа от Кладовой и Дмитриевской башен Нижегородского кремля.

Традиционно в параде примут участие пешие и механизированные колонны. Впервые к параду присоединятся всадники казачьего конного клуба "Станица Вольная" на лошадях донской и орловской пород, а в составе пеших колонн пройдут не только нижегородцы, но и кадеты Минского суворовского военного училища под командованием полковника Дмитрия Кохана. Участие в нижегородском Параде Победы представителей дружественной страны – это результат договоренностей губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко в ходе визита нижегородской делегации в Беларусь в апреле этого года.

После парада на площади Минина до самого вечера для нижегородцев и гостей города будет организован показ военной техники - современной и ретро.

Обращаем внимание: утром 9 мая будет ограничен вход в Нижегородский кремль. Пройти на территорию Кремля и к Вечному огню можно будет примерно с 12.00 и до окончания праздничных мероприятий.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
05 мая 2023 18:13Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph