Праздничные концерты для военнослужащих проходят в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В преддверии Дня Победы в воинских частях Нижегородской области проходят праздничные концерты. Творческие поздравления для военнослужащих организованы региональным отделением "Единой России" и областным министерством культуры при поддержке совета сторонников партии и "Молодой Гвардии".

Накануне в Доме офицеров поселка Новосмолино перед солдатами-срочниками, мобилизованными и проходящими службу по контракту выступил Нижегородский губернский оркестр.

Солдат поздравил председатель Комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию регионального отделения партии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов: "Этот праздничный концерт мы посвящаем Победе в Великой Отечественной войне. День Победы объединяет всю нашу страну, он в душе и сердце каждого из нас. Подвиг поколения победителей Россия будет помнить всегда! Будьте достойны этой памяти, служите верно и честно своей Родине! Сегодня вы ее защита и опора, мы вами гордимся. Поздравляю вас с наступающим праздником, желаю доблестной службы, крепкого здоровья, мира и уверенности в будущем!"

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" раздали участникам Георгиевские ленты – символ воинской славы России.

"Защита Отечества - священная миссия для каждого из вас. Вы - опора страны! Мы встречаемся в преддверии великого праздника, и подвиг наших дедов и прадедов никогда не будет забыт, мы храним его в сердцах, передаем эти традиции из поколения в поколение. Герои Великой Отечественной войны - пример мужества для каждого из нас. Мы все должны равняться на них: быть сильными и самоотверженными, не бояться трудностей. Пусть у нас с вами всегда будет мирное небо над головой!" - обратился к военнослужащим Роман Зыков, руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России".

В рамках концертной программы прозвучали номера вокально-инструментального ансамбля, а также были представлены танцевальные постановки шоу-балета оркестра.

Сегодня в Мулинском гарнизоне с праздничным концертом выступит ансамбль народной песни "Любава".

Напомним, в военных частях Нижегородской области проходят концерты для мобилизованных и военнослужащих. С начала спецоперации творческие коллективы выразили желание выступать перед бойцами, чтобы поддержать и поблагодарить их.

Помощь в организации концертов оказывают региональное отделение "Единой России" и министерство культуры Нижегородской области.