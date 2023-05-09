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Происшествия

Скорая помощь не смогла подъехать на вызов к дому №1 по улице Июльских Дней из-за брошенного на дороге автомобиля

10 мая 2023 09:13  [96] Происшествия
Фото: Telegram-канал Давид МГ

Фото: Telegram-канал Давид МГ

Машина скорой помощи не смогла подъехать на вызов к дому №1 по улице Июльских Дней в Нижнем Новгороде из-за брошенного на дороге автомобиля.

Как рассказал в своем Telegram-канале замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, инцидент произошел утром 10 мая.

По словам главы нижегородского Минздрава, бригада скорой помощи спешила на вызов к малолетнему ребенку, у которого наблюдались судороги. Однако проезд к дому оказался перекрыт белой иномаркой. Несмотря на активные поиски водителя с участием жильцов данного дома, отыскать владельца авто так и не удалось.

"Паркуясь, осмотрись вокруг, не будет ли твоя машина мешать работе экстренных служб. А еще хороший тон - оставить номер своего телефона под лобовым стеклом. Иногда счет идет на секунды. И рано или поздно экстренная помощь понадобится каждому из нас", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи в нижегородском баре.

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Теги:
Здравоохранение
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