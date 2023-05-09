Скорая помощь не смогла подъехать на вызов к дому №1 по улице Июльских Дней из-за брошенного на дороге автомобиля

Фото: Telegram-канал Давид МГ
Машина скорой помощи не смогла подъехать на вызов к дому №1 по улице Июльских Дней в Нижнем Новгороде из-за брошенного на дороге автомобиля.
Как рассказал в своем Telegram-канале замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, инцидент произошел утром 10 мая.
По словам главы нижегородского Минздрава, бригада скорой помощи спешила на вызов к малолетнему ребенку, у которого наблюдались судороги. Однако проезд к дому оказался перекрыт белой иномаркой. Несмотря на активные поиски водителя с участием жильцов данного дома, отыскать владельца авто так и не удалось.
"Паркуясь, осмотрись вокруг, не будет ли твоя машина мешать работе экстренных служб. А еще хороший тон - оставить номер своего телефона под лобовым стеклом. Иногда счет идет на секунды. И рано или поздно экстренная помощь понадобится каждому из нас", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее сообщалось, что пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи в нижегородском баре.
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