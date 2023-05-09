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Происшествия

Пропавшую девушку ищут в Володарском районе

10 мая 2023 11:35  [146] Происшествия

Пропавшую 18-летнюю Арину Романову ищут в Володарском районе. Об этом сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде "Волонтер".

Согласно информации, Арина Романова пропала 8 мая. В тот день она ушла из дома в д. Ильина Гора в 12:50 и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы русые до плеч, глаза серо-голубые. Особые приметы: носит очки в тонкой металлической оправе.
Была одета: бежевая плюшевая куртка с капюшоном, чёрные джинсы, белые кроссовки.

При себе имела ключи, чёрную сумку.

Любую информацию о местонахождении этого человека просят сообщить на "горячую линию" ПСО "Волонтер" 8(831) 291-51-51.

Ранее двух девочек искали в Кстовском районе.

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Теги:
Володарский район пропавшие
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