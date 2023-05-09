Заморозки прогнозируются местами по Нижегородской области в ночь на 11 мая

Синоптики снова прогнозируют заморозки местами по территории Нижегородской области в середине недели. Об этом сообщает региональное ЦУКС ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в ночные и утренние часы 11 мая местами по региону температура воздуха опустится до 0°С, на поверхности почвы до -2°С.
В связи с этим значительно повышается вероятность возникновения ЧС на объектах сельского хозяйства, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. На приусадебных участках специалисты рекомендуют укрыть растения спанбондом, соломой, плёнкой, приметить дымление или полив почвы, увеличивающий её теплопроводность.
Затем в Нижегородской области установится тёплая погода с дневной температурой до +18° и ночной в пределах +7...+10°.
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