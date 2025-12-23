Заслуженный врач РФ Валерий Хоменюк умер в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умер заслуженный врач РФ Валерий Хоменюк. Ему было 85 лет, сообщил медицинский блогер Алексей Никонов 23 декабря.
С 1976 по 1999 год Хоменюк возглавлял отделение нейрохирургии областной клинической больницы имени Семашко. До 2015 года работал врачом-нейрохирургом в НОКБ.
Во многом благодаря Хоменюку в Нижегородской области внедрили в практику новые виды операций: микрохирургические вмешательства при аневризмах сосудов головного мозга, вмешательства опухолевых заболеваниях основания черепа, эндоскопические операции.
Валерий Владимирович пользовался большим доверием пациентов, его любили и уважали в коллективе крупнейшей больницы региона.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Валерия Хоменюка.
