Заслуженный врач РФ Валерий Хоменюк умер в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде умер заслуженный врач РФ Валерий Хоменюк. Ему было 85 лет, сообщил медицинский блогер Алексей Никонов 23 декабря.

С 1976 по 1999 год Хоменюк возглавлял отделение нейрохирургии областной клинической больницы имени Семашко. До 2015 года работал врачом-нейрохирургом в НОКБ.

Во многом благодаря Хоменюку в Нижегородской области внедрили в практику новые виды операций: микрохирургические вмешательства при аневризмах сосудов головного мозга, вмешательства опухолевых заболеваниях основания черепа, эндоскопические операции.

Валерий Владимирович пользовался большим доверием пациентов, его любили и уважали в коллективе крупнейшей больницы региона.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Валерия Хоменюка.

