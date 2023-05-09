Турпоток в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25% Общество

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха, популярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

Среди нижегородцев только 4% абонентов выбрали путешествия в другие страны. Предпочтения по направлениям выглядит так: 27% отправились в Турцию, 16% — в Беларусь, 6,6% — в Египет, 6% — в Казахстан, 5% — в Узбекистан, 4,6% — в ОАЭ, 4,4% — в Абхазию.

В эти майские праздники путешествия по родной стране нижегородцы выбирали в 30 раз чаще, чем зарубежные поездки. Каждый третий из них отправился в Москву, 13% — в соседнюю Владимирскую область, 9% — в Мордовию, 5% — в Санкт-Петербург.

В свою очередь Нижний Новгород также принимал гостей: больше всего их было из Владимирской области — почти 30% от всего объема майского турпотока, около 15% приехали из столицы, по 5% — из Татарстана, Мордовии и Ивановской области.