Мотоциклист погиб в ДТП в Воротынском районе 10 мая Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Мотоциклист погиб в ДТП в Воротынском районе днем 10 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, авария с участием легкового автомобиля и двухколесного транспортного средства произошла на 565 км трассы М-7 около с. Никольское в 11.15.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб на месте, а водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы.

До прибытия скорой помощи на место ДТП спасатели оказали пострадавшим первую помощь, а также отключили АКБ транспортного средства, чтобы исключить вероятность возгорания.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту массового смертельного ДТП в Воротынском районе.