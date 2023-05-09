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Бизнес

Алексей Гомжин возглавил Приволжский филиал ПСБ

10 мая 2023 16:57  [69] Бизнес

Управляющим Приволжским филиалом ПСБ назначен Алексей Гомжин. В его задачи будет входить реализация стратегии развития банка в Приволжском федеральном округе, усиление рыночных позиций ПСБ в Нижегородской области, дальнейшее развитие долгосрочных партнерских отношений с крупным, малым и средним бизнесом, с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, развитие розницы.

"ПСБ работает в Нижегородской области более 20 лет. На протяжении всего этого времени банк поступательно наращивает объемы сотрудничества с предприятиями ОПК, МСБ и физическими лицами, участвует в значимых региональных инфраструктурных проектах. Наш банк входит в число крупнейших финансово-кредитных организаций в регионе, и мы намерены в еще большей степени укрепить свои позиции на рынке, в том числе за счет расширения продуктовой линейки и цифровых сервисов. Уверен, команда Приволжского филиала справится с самыми амбициозными планами развития", — отметил старший вице-президент – директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев.

Алексей Гомжин в 2002 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. С 1997 года работает в финансовой системе, более 20 лет — в банковской сфере. С 2011 года занимал должность заместителя управляющего Приволжским филиалом ПСБ.

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Теги:
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