АСИ запустило онлайн-опрос для оценки ведения бизнеса в Нижегородской области

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило онлайн-опрос для предпринимателей с целью оценить условия ведения бизнеса в России.
Как сообщает телеканал "360", результаты опроса будут использованы для составления ежегодного Национального рейтинга инвестиционного климата, который представят на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Предпринимателям предлагают оценить условия ведения бизнеса в конкретном регионе по четырём направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.
В опросе могут принять участие представители как крупных предприятий, там и МСП. Время на прохождение опроса займёт не более 10 минут, предупредили в АСИ.
Опрос будет доступен до начала июня по ссылке.
Напомним, в рамках XXV ПМЭФ-2022 правительство Нижегородской области и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о сотрудничестве.
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