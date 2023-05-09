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Бизнес

АСИ запустило онлайн-опрос для оценки ведения бизнеса в Нижегородской области

10 мая 2023 18:55  [32] Бизнес

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило онлайн-опрос для предпринимателей с целью оценить условия ведения бизнеса в России.

Как сообщает телеканал "360", результаты опроса будут использованы для составления ежегодного Национального рейтинга инвестиционного климата, который представят на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Предпринимателям предлагают оценить условия ведения бизнеса в конкретном регионе по четырём направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.

В опросе могут принять участие представители как крупных предприятий, там и МСП. Время на прохождение опроса займёт не более 10 минут, предупредили в АСИ.

Опрос будет доступен до начала июня по ссылке.

Напомним, в рамках XXV ПМЭФ-2022 правительство Нижегородской области и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
АСИ бизнес МСП
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