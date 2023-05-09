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Более 500 человек уже подали заявки на участие в нижегородском проекте "Волонтеры 800" в 2023 году

11 мая 2023 12:59  [44] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Более 500 человек уже подали заявки на участие в нижегородском проекте "Волонтеры 800" в 2023 году. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, заявку можно подать на сайте в течение всего года, но кандидатам, желающим принять участие в летних мероприятиях, необходимо заполнить анкету до 31 мая.

Подать заявку может каждый желающий старше 16 лет, проживающий в Нижегородской области. Кандидаты пройдут общую подготовку и проверку полученных знаний о добровольческом движении, истории Нижнего Новгорода.

Участники смогут принимать участие во внутренних мероприятиях волонтерского движения, например, в программе развития талантов "Больше чем волонтер".

Также волонтеры могут посещать мастер-классы для развития профессиональных знаний и навыков, им окажут содействие в реализации собственных проектов, также предусмотрено страхование от несчастных случаев во время смен. Волонтеры получат экипировку, билеты на городские мероприятия, брендированную сувенирную продукцию, транспортную карту.

Напомним, в декабре 2022 года Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России".

Благодаря победе, Нижний Новгород в 2023 году примет крупные федеральные молодёжные мероприятия и федеральный грантовый конкурс. Кроме того, в городе появится новый арт-объект.

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Теги:
Волонтеры
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