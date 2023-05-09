Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2023 15:08  [1] Второй международный детский фестиваль "Технострелка" прошел в Нижнем Новгороде при поддержке ОМК
11 мая 2023 14:14  [123] Скоростной поезд "Ласточка" свяжет Нижний Новгород с Иваново с 1 июня
11 мая 2023 14:02  [118] Замгубернатора Нижегородской области вместе с молодежными активистами посетил экотропу "Копорье" в Городецком районе
11 мая 2023 13:53  [168] Размер премии Нижнего Новгорода увеличен до 1 млн рублей
11 мая 2023 13:19  [107] Уроки финансовой грамотности для студентов и школьников проходят в Нижегородской области
11 мая 2023 12:59  [114] Более 500 человек уже подали заявки на участие в нижегородском проекте "Волонтеры 800" в 2023 году
11 мая 2023 12:44  [175] Инвесторы вложат в проекты ИНТЦ "Квантовая долина" 1,85 млрд рублей
11 мая 2023 12:25  [215] Более 300 исследованных клещей в Нижегородской области были заражены опасными инфекциями
11 мая 2023 12:17  [189] Площадка КРТ в районе улицы Правды в Нижнем Новгороде выставлена на торги
11 мая 2023 11:43  [212] Прощание с соратником Захара Прилепина Александром "Злым" Шубиным прошло в Нижнем Новгороде
Общество

Второй международный детский фестиваль "Технострелка" прошел в Нижнем Новгороде при поддержке ОМК

11 мая 2023 15:08  [1] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Второй детский международный фестиваль "Технострелка" прошел в Нижнем Новгороде при поддержке ОМК.

Как сообщили в пресс-службе компании, всего в фестивале приняло участие 600 ребят в возрасте от 12 до 18 лет из 40 регионов России и Узбекистана.

Участники фестиваля выполняли задание по имитационному моделированию, которое для них разработали сотрудники завода ОМК в Выксе.

В частности, ребятам предстояло решить задачу по распределению парковочных мест для сотрудников предприятия на автостоянках возле контрольно-пропускных пунктов.

При помощи специальной программы юным конструкторам удалось перераспределить потоки автотранспорта на действующие парковки, избежав дефицита парковочных мест.

При выполнении этого задания важно было учитывать экологические аспекты, безопасность дорожного движения, а также возможные экономические риски и эффекты.

Представители ОМК также вошли в состав жюри на итоговой защите проектов.

"Мы стремимся развивать инженерное мышление у детей и подростков, прививать им интерес к металлургии через решение задач, с которыми сталкиваются промышленные компании. Так, юные разработчики на фестивале получили отличную возможность разобрать реальную ситуацию на примере выксунского завода. А наши сотрудники получили опыт подготовки подобных заданий, который пригодится при организации профориентационных мероприятий для выксунских школьников, а также в будущем "Кванториуме", который ОМК откроет в строящемся "Шухов парке" в Выксе", – рассказала руководитель проектного офиса корпоративного университета ОМК Евгения Симонова.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph