Второй международный детский фестиваль "Технострелка" прошел в Нижнем Новгороде при поддержке ОМК Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Второй детский международный фестиваль "Технострелка" прошел в Нижнем Новгороде при поддержке ОМК.

Как сообщили в пресс-службе компании, всего в фестивале приняло участие 600 ребят в возрасте от 12 до 18 лет из 40 регионов России и Узбекистана.

Участники фестиваля выполняли задание по имитационному моделированию, которое для них разработали сотрудники завода ОМК в Выксе.

В частности, ребятам предстояло решить задачу по распределению парковочных мест для сотрудников предприятия на автостоянках возле контрольно-пропускных пунктов.

При помощи специальной программы юным конструкторам удалось перераспределить потоки автотранспорта на действующие парковки, избежав дефицита парковочных мест.

При выполнении этого задания важно было учитывать экологические аспекты, безопасность дорожного движения, а также возможные экономические риски и эффекты.

Представители ОМК также вошли в состав жюри на итоговой защите проектов.

"Мы стремимся развивать инженерное мышление у детей и подростков, прививать им интерес к металлургии через решение задач, с которыми сталкиваются промышленные компании. Так, юные разработчики на фестивале получили отличную возможность разобрать реальную ситуацию на примере выксунского завода. А наши сотрудники получили опыт подготовки подобных заданий, который пригодится при организации профориентационных мероприятий для выксунских школьников, а также в будущем "Кванториуме", который ОМК откроет в строящемся "Шухов парке" в Выксе", – рассказала руководитель проектного офиса корпоративного университета ОМК Евгения Симонова.