Форум "Купно за едино! Волонтерские практики Нижегородской области" объединил более 50 волонтеров Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

Сегодня в Штабе общественной поддержки прошел форум "Купно за едино! Волонтерские практики Нижегородской области". В нем приняли участие более 50 молодых ребят-волонтеров.

Участники поделились своим опытом волонтерской работы. По словам координатора социальных проектов благотворительного фонда "Купно за Едино" Лилии Ланской, волонтеры участвовали и в работе пунктов временного размещения, госпиталях, и в зоне СВО. "Ребята встречали беженцев, работали на погрузке и разгрузке фур, помогали в ПВР, собирали гуманитарную помощь", - отметила она.

"Я работал с коллегами в Мариуполе. В первый же день принял более 100 человек, в том числе и детей. Много было и тяжелых больных. Всего за это время мы оказали помощь более чем 7,5 тысячам жителей», - рассказал военный врач Валерий Максимычев. По его словам, большую поддержку оказывала партия "Единая Россия". «Объем помощи колоссальный – сотни фур, ежедневно! Там и лекарства, и средства первой необходимости", - отметил он.

В рамках форума прошла обучающая лекция о лидерстве, наставничестве, организации работы с волонтерами по сбору и передачи гуманитарной помощи.

"Я благодарю каждого из вас, кто выбрал для себя такую почетную миссию – помогать тем, кто в этом нуждается сегодня больше всего", - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов, вручая участникам форума благодарственные письма.

Кроме того, ребята приняли участие в квизе, посвященном истории Великой Отечественной войны.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.