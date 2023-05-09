Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2023 17:52  [36] Форум "Купно за едино! Волонтерские практики Нижегородской области" объединил более 50 волонтеров
11 мая 2023 17:44  [73] Нижегородские медики готовят Захара Прилепина к операции по фиксации переломов
11 мая 2023 17:33  [78] Магистральный водопровод к поселку Пыра запустили в эксплуатацию
11 мая 2023 17:21  [85] ЛДПР проводит масштабную проверку школьного питания
11 мая 2023 17:13  [160] Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурную концепцию площади Революции
11 мая 2023 16:48  [102] Фонд Потанина открыл приём заявок на II цикл конкурса "Профессиональное развитие"
11 мая 2023 16:30  [124] Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи в феврале-марте 2024 года
11 мая 2023 16:22  [130] Сотрудник аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Андерсон провел урок мужества для студентов ННГАСУ
11 мая 2023 16:17  [122] Озеро Тосканка в Павловском районе начало восстанавливаться после обмеления
11 мая 2023 15:28  [151] Погибшему соратнику Захара Прилепина Александру Шубину посмертно присвоен Орден Мужества
Общество

Форум "Купно за едино! Волонтерские практики Нижегородской области" объединил более 50 волонтеров

11 мая 2023 17:52  [36] Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

Сегодня в Штабе общественной поддержки прошел форум "Купно за едино! Волонтерские практики Нижегородской области". В нем приняли участие более 50 молодых ребят-волонтеров.

Участники поделились своим опытом волонтерской работы. По словам координатора социальных проектов благотворительного фонда "Купно за Едино" Лилии Ланской, волонтеры участвовали и в работе пунктов временного размещения, госпиталях, и в зоне СВО. "Ребята встречали беженцев, работали на погрузке и разгрузке фур, помогали в ПВР, собирали гуманитарную помощь", - отметила она.

"Я работал с коллегами в Мариуполе. В первый же день принял более 100 человек, в том числе и детей. Много было и тяжелых больных. Всего за это время мы оказали помощь более чем 7,5 тысячам жителей», - рассказал военный врач Валерий Максимычев.  По его словам, большую поддержку оказывала партия "Единая Россия". «Объем помощи колоссальный – сотни фур, ежедневно! Там и лекарства, и средства первой необходимости", - отметил он.

В рамках форума прошла обучающая лекция о лидерстве, наставничестве, организации работы с волонтерами по сбору и передачи гуманитарной помощи.

"Я благодарю каждого из вас, кто выбрал для себя такую почетную миссию – помогать тем, кто в этом нуждается сегодня больше всего", - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов, вручая участникам форума благодарственные письма.

Кроме того, ребята приняли участие в квизе, посвященном истории Великой Отечественной войны.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph