Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Время работы Нижегородского кремля продлено
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2023 19:27  [55] Участников СВО предлагают принимать в вузы без экзаменов
11 мая 2023 19:01  [86] Нижегородский водоканал в 2023 году провел почти 4,5 тысячи анализов водопроводной воды
11 мая 2023 18:46  [101] Волонтёры "Волгаэнерго" приняли участие в городском благоустройстве и высадили туи на территории Автозаводского парка
11 мая 2023 18:35  [147] Улицу 40 лет Октября в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта на две недели
11 мая 2023 18:28  [146] "Ростелеком" обеспечил мобильной связью 44 села Нижегородской области
11 мая 2023 18:22  [113] Депутаты Гордумы проинспектировали кладбища Нижнего Новгорода
11 мая 2023 18:09  [110] Нижегородские аграрии выполнили весенний сев на 77%
11 мая 2023 17:52  [111] Форум "Купно за едино! Волонтерские практики Нижегородской области" объединил более 50 волонтеров
11 мая 2023 17:44  [134] Нижегородские медики готовят Захара Прилепина к операции по фиксации переломов
11 мая 2023 17:33  [129] Магистральный водопровод к поселку Пыра запустили в эксплуатацию
Общество

Депутаты Гордумы проинспектировали кладбища Нижнего Новгорода

11 мая 2023 18:22  [113] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода в составе постоянной комиссии по городскому хозяйству провели выездное рабочее совещание по вопросам благоустройства и содержания муниципальных кладбищ. Возглавил мероприятие председатель комиссии Карим Ибрагимов.

Напомним, на территории Нижнего Новгорода расположены 22 муниципальных кладбища общей площадью 598,16 га. В этом году планируется провести ремонт дорожек, расчистить территории от мусора, вывезти ТКО и обработать кладбища от клещей.

Депутаты посетили кладбища "Бугровское", "Красная Этна" и "Новое Стригинское", где ознакомились с работой по их благоустройству и содержанию, а также пообщались с представителями Управления муниципальных кладбищ.

Карим Ибрагимов отметил, что тему содержания городских кладбищ депутаты держат на особом контроле и регулярно отслеживают проблемные вопросы.

"Сегодня можно уверенно говорить о том, что все работы по благоустройству проводятся в необходимом объёме – регулярно вывозится мусор, за дорожками ведётся надлежащий уход", – констатировал он.

При этом председатель постоянной комиссии указал на необходимость развития инфраструктуры для посетителей кладбищ, включая установку дополнительных санитарных узлов на Ново-Сормовском кладбище. Кроме того, в планах строительство нового ритуального зала на кладбище "Новое Стригинское".

Депутаты в ходе выездного совещания озвучили несколько предложений по содержанию городских кладбищ: например, увеличить финансирование мероприятий по ликвидации деревьев, а также огородить по периметру комплекс братского захоронения "Родина–Мать" на кладбище "Красная Этна", чтобы там не парковались машины.

Все поступившие предложения будут систематизированы для последующего обсуждения с мэрией.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Кладбище
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph