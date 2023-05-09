Депутаты Гордумы проинспектировали кладбища Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода в составе постоянной комиссии по городскому хозяйству провели выездное рабочее совещание по вопросам благоустройства и содержания муниципальных кладбищ. Возглавил мероприятие председатель комиссии Карим Ибрагимов.

Напомним, на территории Нижнего Новгорода расположены 22 муниципальных кладбища общей площадью 598,16 га. В этом году планируется провести ремонт дорожек, расчистить территории от мусора, вывезти ТКО и обработать кладбища от клещей.

Депутаты посетили кладбища "Бугровское", "Красная Этна" и "Новое Стригинское", где ознакомились с работой по их благоустройству и содержанию, а также пообщались с представителями Управления муниципальных кладбищ.

Карим Ибрагимов отметил, что тему содержания городских кладбищ депутаты держат на особом контроле и регулярно отслеживают проблемные вопросы.

"Сегодня можно уверенно говорить о том, что все работы по благоустройству проводятся в необходимом объёме – регулярно вывозится мусор, за дорожками ведётся надлежащий уход", – констатировал он.

При этом председатель постоянной комиссии указал на необходимость развития инфраструктуры для посетителей кладбищ, включая установку дополнительных санитарных узлов на Ново-Сормовском кладбище. Кроме того, в планах строительство нового ритуального зала на кладбище "Новое Стригинское".

Депутаты в ходе выездного совещания озвучили несколько предложений по содержанию городских кладбищ: например, увеличить финансирование мероприятий по ликвидации деревьев, а также огородить по периметру комплекс братского захоронения "Родина–Мать" на кладбище "Красная Этна", чтобы там не парковались машины.

Все поступившие предложения будут систематизированы для последующего обсуждения с мэрией.