Студентов Мининского университета перевели на дистант из-за эвакуации Общество

Фото: Александр Воложанин

10 марта в Мининском университете объявили эвакуацию. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть здания учебного заведения, сообщили представители вуза в соцсетях.

В связи с этим все занятия сегодня проводятся в дистанционном формате.



В социальных сетях распространяется информация о том, что эвакуации также проходят в других вузах и колледжах Нижнего Новгорода. Якобы учебные заведения получили сообщения о возможном минировании. Причины не уточняются.

К слову, в Мининском университете это уже не первая эвакуация. За последний месяц студентов эвакуировали минимум два раза.

