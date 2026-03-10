Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
10 марта 2026 14:00
Студентов Мининского университета перевели на дистант из-за эвакуации
10 марта 2026 13:39
Более 23 тысяч домашних собак зарегистрировано в Нижегородской области
10 марта 2026 13:05
Нижний Новгород вошел в топ-5 по качеству общественного транспорта в России
10 марта 2026 12:00
Доброволец СВО: "За войсками беспилотных систем будущее"
10 марта 2026 11:25
Нижегородцы могут подать заявление на службу в полиции через "Госуслуги"
10 марта 2026 10:50
Минстрой одобрил строительство гостиницы в центре Нижнего Новгорода
10 марта 2026 10:46
Жители Сергача отправили на СВО новую партию гуманитарки
10 марта 2026 10:31
Нижегородцам рассказали, ждать ли нашествия комаров этим летом
10 марта 2026 10:16
Эдгард Запашный пригласил в цирк юного нижегородца, которому не продали букет
10 марта 2026 09:59
Министр Пучков объяснил, как будут оценивать использование сленга в ЕГЭ
Общество

Студентов Мининского университета перевели на дистант из-за эвакуации

10 марта 2026 14:00 Общество
Студентов Мининского университета перевели на дистант из-за эвакуации

Фото: Александр Воложанин

10 марта в Мининском университете объявили эвакуацию. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть здания учебного заведения, сообщили представители вуза в соцсетях. 

В связи с этим все занятия сегодня проводятся в дистанционном формате. 

В социальных сетях распространяется информация о том, что эвакуации также проходят в других вузах и колледжах Нижнего Новгорода. Якобы учебные заведения получили сообщения о возможном минировании. Причины не уточняются.

К слову, в Мининском университете это уже не первая эвакуация. За последний месяц студентов эвакуировали минимум два раза.

Ранее сообщалось, что экс-ректор Мининского университета получил пять лет колонии за присвоение бюджетных миллионов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

04 марта 2026 16:52
Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке
26 февраля 2026 18:24
Шесть нижегородских вузов вошли в число лучших университетов Приволжья
19 февраля 2026 08:00
НГАТУ ищет подрядчика для проекта капремонта общежития №5
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
