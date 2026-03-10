Студентов Мининского университета перевели на дистант из-за эвакуации

Фото:
10 марта в Мининском университете объявили эвакуацию. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть здания учебного заведения, сообщили представители вуза в соцсетях.
В связи с этим все занятия сегодня проводятся в дистанционном формате.
В социальных сетях распространяется информация о том, что эвакуации также проходят в других вузах и колледжах Нижнего Новгорода. Якобы учебные заведения получили сообщения о возможном минировании. Причины не уточняются.
К слову, в Мининском университете это уже не первая эвакуация. За последний месяц студентов эвакуировали минимум два раза.
Ранее сообщалось, что экс-ректор Мининского университета получил пять лет колонии за присвоение бюджетных миллионов.
