Нижегородцам с нарушением слуха помогут пользоваться голосовой связью Общество

Фото: pixabay.com

Компания МТС запустила в Нижегородской области бесплатный сервис "Секретарь для глухих и слабослышащих", который дает возможность людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи.

Особенность сервиса в том, что он функционирует непосредственно в мобильной сети и использует технологии распознавания и синтеза речи на базе платформы VoiceTech. Чтобы подключить услугу, необходимо активировать ее в приложении "Мой МТС" и включить функцию "Звонок в чат" в настройках.

При входящем вызове система уведомит звонящего, что абонент является слабослышащим. Пользователь может отклонить обычный звонок и сразу перейти в чат через уведомление в приложении. После этого общение проходит с участием голосового помощника: искусственный интеллект преобразует речь собеседника в текст на экране смартфона, а письменные ответы мгновенно воспроизводятся синтезированным голосом. Для ответов можно использовать как готовые шаблоны, так и любой свободный текст.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, развитие подобных решений является частью системной работы по созданию доступной среды и помогает людям с нарушениями слуха комфортнее взаимодействовать с окружающими.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 году в России проживало более 13 миллионов человек с нарушением слуха. Для многих из них традиционная телефонная связь долгое время оставалась серьезным барьером.