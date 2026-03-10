Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2026 16:20
Нижегородским школам купят гипсовые головы на 7,6 млн рублей
10 марта 2026 16:03
Роспотребнадзор заинтересовался котлетами с плесенью в богородской школе №3
10 марта 2026 15:48
Нижний Новгород готовится к откачке талых вод в связи с потеплением
10 марта 2026 15:31
Нижегородцам с нарушением слуха помогут пользоваться голосовой связью
10 марта 2026 15:23
Интерес к эзотерике падает с каждым месяцем – исследование Т2
10 марта 2026 15:08
Новую поликлинику построят на Автозаводе
10 марта 2026 14:50
Сдвоенную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Москвой продлят в марте
10 марта 2026 14:00
Студентов Мининского университета перевели на дистант из-за эвакуации
10 марта 2026 13:39
Более 23 тысяч домашних собак зарегистрировано в Нижегородской области
10 марта 2026 13:05
Нижний Новгород вошел в топ-5 по качеству общественного транспорта в России
Общество

Нижегородцам с нарушением слуха помогут пользоваться голосовой связью

10 марта 2026 15:31 Общество
Нижегородцам с нарушением слуха помогут пользоваться голосовой связью

Фото: pixabay.com

Компания МТС запустила в Нижегородской области бесплатный сервис "Секретарь для глухих и слабослышащих", который дает возможность людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. 

Особенность сервиса в том, что он функционирует непосредственно в мобильной сети и использует технологии распознавания и синтеза речи на базе платформы VoiceTech. Чтобы подключить услугу, необходимо активировать ее в приложении "Мой МТС" и включить функцию "Звонок в чат" в настройках.  

При входящем вызове система уведомит звонящего, что абонент является слабослышащим. Пользователь может отклонить обычный звонок и сразу перейти в чат через уведомление в приложении. После этого общение проходит с участием голосового помощника: искусственный интеллект преобразует речь собеседника в текст на экране смартфона, а письменные ответы мгновенно воспроизводятся синтезированным голосом. Для ответов можно использовать как готовые шаблоны, так и любой свободный текст.  

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, развитие подобных решений является частью системной работы по созданию доступной среды и помогает людям с нарушениями слуха комфортнее взаимодействовать с окружающими.  

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 году в России проживало более 13 миллионов человек с нарушением слуха. Для многих из них традиционная телефонная связь долгое время оставалась серьезным барьером.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвалиды мобильная связь МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных