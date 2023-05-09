Нижегородский водоканал в 2023 году провел почти 4,5 тысячи анализов водопроводной воды Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского водоканала

Нижегородский водоканал в 2023 году провел почти 4,5 тысячи анализов водопроводной воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в январе-апреле текущего года специалисты проанализировали 4403 проб холодной воды, из них процент нестандартных проб по микробиологическим показателям составил 1,89%, что говорит о высоком качестве воды в Нижнем Новгороде.

Пробы берутся на разных этапах технологического процесса. Специалисты исследуют сначала речную воду, затем проводятся ее анализы на стадии водоподготовки и на водопроводных насосных станциях. Всего в Нижнем Новгороде существует 516 точек отбора.

Контроль необходим для того, чтобы в случае обнаружения отклонений, можно было своевременно принять меры, необходимые для сохранения высокого качества воды, поступающей в жилые дома.

Контроль качества питьевой воды в АО "Нижегородский водоканал" ведется по четырем группам показателей: химическим, органолептическим, бактериологическим и вирусологическим. Всего анализы проводятся по 82 показателям. Исследования проводят более 100 химиков и бактериологов.

Также за качеством воды в городе следят и эксперты Роспотребнадзора.

Благодаря этому контролю качество питьевой воды, подаваемой Нижегородским водоканалом населению, соответствует всем требованиям СанПиН.