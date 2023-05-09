Волонтёры "Волгаэнерго" приняли участие в городском благоустройстве и высадили туи на территории Автозаводского парка Общество

Фото: пресс-служба ГК "Волгаэнерго"

Сотрудники ГК "Волгаэнерго" приняли участие в городском благоустройстве. Были высажены туи на территории Автозаводского парка.

Сотрудники "Волгаэнерго" всегда активно участвуют в подобных акциях. Озеленение Автозаводского парка волонтерами компании началось еще три года назад, когда они посадили здесь кедры. А в прошлом году благодаря их усилиям в парке появились первые туи. Так возникла небольшая аллея, которую этой весной сотрудники компании дополнили новыми саженцами.

"Мы всегда с большой любовью подходим к этому проекту и видим, какой отклик он получает у жителей района. Даже такое маленькое дело, как посадить дерево, вносит огромный вклад в благоустройство города, его озеленение", – отметил председатель Молодежного Совета Александр Давыдов.

"Любая территория преображается, когда на ней появляются зеленые насаждения: деревья, кустарники и цветы. Мы любим Нижний Новгород и в наших силах сделать его красивым. Начинать можно с малого – благоустраивать и озеленять городские пространства, поддерживать чистоту. Я рад, что все больше сотрудников присоединяются к «зеленой» акции. Если к нашей команде примкнут неравнодушные нижегородцы – будет очень здорово!" – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.