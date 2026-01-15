Соцучастковые провели зимнюю зарядку для нижегородцев Общество

Фото: организаторы проекта

Жители Нижнего Новгорода приняли участие в зимней зарядке на свежем воздухе. Спортивное мероприятие организовали участники проекта "Социальный участковый" в одном из городских парков.

Акция собрала свыше 60 человек. Участники выполняли упражнения под руководством социального участкового и профессионального тренера Кирилла Ельмесева. Он подготовил комплекс простой и доступной гимнастики, подходящей для всех возрастов — от школьников до пожилых людей.

По словам технолога проекта "Социальный участковый" Юлии Зарубиной, активисты регулярно проводят мероприятия во дворах: летом устраивают спортивные фестивали, тренировки и праздники для всей семьи, а зимой предлагают жителям не отказываться от активности, несмотря на мороз.

Многие участники зарядки пришли целыми семьями. Полчаса активных упражнений прошли под музыку и сопровождались живым общением. Жители отмечают, что такие мероприятия помогают не только поддерживать форму, но и укрепляют соседские связи.

"Такие упражнения на свежем воздухе поднимают настроение, укрепляют здоровье. Я хочу сказать огромное спасибо социальным участковым", — поделился впечатлениями Александр Селеенко.

Другой участник акции, Михаил Безруков, рассказал, что узнал о мероприятии в социальных сетях и решил присоединиться. По его словам, тренировка под музыку оказалась не только полезной, но и приятной.

Жительница Автозаводского района Марина Безрукова пришла на зарядку с детьми: "Это очень важно, чтобы дети наши не вредными привычками занимались, а спортом. Приятное сочетали с полезным. Жизнь бьет ключом, когда ребятишки выходят со взрослыми".

В 2025 году активисты проекта провели свыше 300 мероприятий — от спортивных встреч до мастер-классов и дворовых праздников. Как отметила Юлия Зарубина, главная задача социального участкового — помогать жителям объединяться, общаться и вместе менять жизнь в районе к лучшему.