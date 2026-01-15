10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2026 15:23Соцучастковые провели зимнюю зарядку для нижегородцев
15 января 2026 14:56Стало известно, как изменилась жизнь нижегородского мальчика-бабочки после ГЗТ
15 января 2026 14:41Женскую колонию закрывают в Ардатове
15 января 2026 14:11Опубликовано расписание Крещенских богослужений в нижегородских храмах
15 января 2026 14:06АО "Транснефть – Верхняя Волга" выполнило более 33 000 экологических анализов в 2025 году
15 января 2026 13:34Нижегородскую школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ
15 января 2026 12:48Продажу опасного напитка "Алоэ Вера" пресекли в Нижегородской области
15 января 2026 12:30Нижегородцев по ошибке признают умершими в базе ОМС
15 января 2026 12:17Крещенский сочельник: как подготовиться и не нарушить традиции 18 января
15 января 2026 12:07Кадастровую оценку земель начали проводить в Нижегородской области
Общество

Соцучастковые провели зимнюю зарядку для нижегородцев

15 января 2026 15:23 Общество
Соцучастковые провели зимнюю зарядку для нижегородцев

Фото: организаторы проекта

Жители Нижнего Новгорода приняли участие в зимней зарядке на свежем воздухе. Спортивное мероприятие организовали участники проекта "Социальный участковый" в одном из городских парков.

Акция собрала свыше 60 человек. Участники выполняли упражнения под руководством социального участкового и профессионального тренера Кирилла Ельмесева. Он подготовил комплекс простой и доступной гимнастики, подходящей для всех возрастов — от школьников до пожилых людей.

По словам технолога проекта "Социальный участковый" Юлии Зарубиной, активисты регулярно проводят мероприятия во дворах: летом устраивают спортивные фестивали, тренировки и праздники для всей семьи, а зимой предлагают жителям не отказываться от активности, несмотря на мороз.

Многие участники зарядки пришли целыми семьями. Полчаса активных упражнений прошли под музыку и сопровождались живым общением. Жители отмечают, что такие мероприятия помогают не только поддерживать форму, но и укрепляют соседские связи.

"Такие упражнения на свежем воздухе поднимают настроение, укрепляют здоровье. Я хочу сказать огромное спасибо социальным участковым", — поделился впечатлениями Александр Селеенко.

Другой участник акции, Михаил Безруков, рассказал, что узнал о мероприятии в социальных сетях и решил присоединиться. По его словам, тренировка под музыку оказалась не только полезной, но и приятной.

Жительница Автозаводского района Марина Безрукова пришла на зарядку с детьми: "Это очень важно, чтобы дети наши не вредными привычками занимались, а спортом. Приятное сочетали с полезным. Жизнь бьет ключом, когда ребятишки выходят со взрослыми".

В 2025 году активисты проекта провели свыше 300 мероприятий — от спортивных встреч до мастер-классов и дворовых праздников. Как отметила Юлия Зарубина, главная задача социального участкового — помогать жителям объединяться, общаться и вместе менять жизнь в районе к лучшему. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
социальные участковые Спорт
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 11:54Соцучастковые устроили новогоднее представление для воспитанников центра "Улыбка"
26 декабря 2025 16:11Соцучастковые усилили поддержку жителей и расширили охват в 2025 году
11 декабря 2025 16:23Специальную образовательную программу разработали для нижегородских соцучастковых
10 декабря 2025 16:04Нижегородские соцучастковые устроили автопробег в честь Дня Героев Отечества
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных