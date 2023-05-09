Более тысячи занятий прошло в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Спорт в каждый двор" Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более тысячи занятий прошло в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Спорт в каждый двор", стартовавшего в августе 2022 года. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта мэрии.

Согласно информации, тренировки посетили более 9 тысяч нижегородцев.

Тренировки проводят 7 профессиональных инструкторов по северной ходьбе, уличной физической подготовке, игровым видам спорта, подготовке к сдаче нормативов ГТО. Также стартовали занятия по катанию на роликах и прыжкам со скакалкой.

Директор департамента Антон Ермаков отметил, что программы тренировок разрабатываются для людей разного возраста.

Со списком адресов и расписанием проводимых занятий можно ознакомиться в группе в соцсети "Вконтакте". С картой расположения спортивных площадок можно ознакомиться по ссылке.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что почти половина нижегородцев систематически занимается физкультурой и спортом.