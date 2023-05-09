Игорь Ищенко: "Инвестировать сегодня в развитие бизнеса – не страшно, а перспективно" Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

В Нижнем Новгороде 18 мая состоится бизнес-форум, организованный Корпорацией развития Нижегородской области, на котором пройдет вручение премии "Лидер инвестиций". В этом году мероприятия пройдут в новом формате. Представители власти и бизнес-сообщества Нижегородской области обсудят актуальные векторы развития экономики и определят лучшие инвестиционные проекты и достижения, повлиявшие на изменение инвестиционного климата региона. Об инвестиционном климате в регионе, стратегических планах и конкурсе мы поговорили с руководителем Корпорации развития Нижегородской области Игорем Ищенко.

- В каком году был проведен в Нижегородской области первый конкурс "Лидеры инвестиций"? Что изменилось за эти годы?

- Первый конкурс "Инвестиционный проект года" был проведен правительством региона еще в 2006 году. И до нынешнего года он не претерпевал никаких изменений. Но в начале этого года мы выступили с идеей переупаковать формат мероприятия.

Впервые в этом году мероприятие пройдет в новом формате, включающем в себя деловую часть форума и презентацию лучших инвестиционных проектов в рамках премии.

Как организаторы мы хотим сделать мероприятие интересным, масштабным, привлечь внимание к Нижегородской области как к подходящей площадке для проведения крупных межрегиональных и федеральных мероприятий в сфере инвестиций.

Сейчас как никогда нужно место для обсуждения общестрановых экономических вопросов и масштабирования лучших инвестиционных практик. В качестве тем форума мы выбрали актуальные вопросы, касающиеся развития речной логистики, эволюции государственно-частного партнерства, адаптации бизнеса в новых условиях, импортозамещения, нишевого инвестирования. Мы не боимся и не обходим острые вопросы, поэтому о рисках и ограничениях в каждой из тем мы также поговорим.

- Как изменилась статистика численности участников?

- Не могу судить о том, как было раньше. Но нам поступило более 70 заявок на соискание той или иной номинации. Это действительно немало.

- Нижегородская область – благоприятна для инвесторов, как с точки зрения геополитики, так и благодаря условиям, созданным в регионе. Участники конкурса - кто они? Сугубо нижегородские компании или же инвесторы, пришедшие в регион?

- Это и уже известные крупные нижегородские компании, которые расширяют и модернизируют свой бизнес, и стартапы, и инвесторы, которые пришли в регион совсем недавно, а также компании, которые на слуху не только в Нижегородской области и имеют бизнес в разных регионах. Так что могу сказать, что состав участников конкурса максимально разнообразный и разнопрофильный.

- В этом году поменялся и формат проведения конкурса. Расскажите об изменениях? Когда пройдет сам конкурс?

- Есть изменения и в проведении премии, и в критериях оценки и подходе к голосованию. Награждение победителей пройдет сразу после деловой части форума, там же, в Пакгаузах, 18 мая.

- Какие нововведения ждут конкурс в этом году? Новые номинации будут?

- Лауреатов премии "Лидеры инвестиций" выберут в пяти номинациях:

- Лучший ESG-ориентированный инвестиционный проект года;

- Инновационный проект года;

- Лучшая кадровая стратегия;

- Муниципалитет-лидер инвестиций;

- Инвестор года.

Их стало чуть меньше, чем было. Но в рамках номинации "Инвестор года" мы наградим сразу 4 компании в разных подкатегориях, на которые мы разделили претендентов в соответствии с объемом инвестиций, вложенных в проект.

Мы решили выделить лучшие ESG-ориентированные проекты. Нам очень близка эта тема. Корпорация выступает за рациональный и обдуманный подход к инвестированию и бережное отношение к окружающей среде. Однозначно стоит показать успешные кейсы в этом направлении и рассказать, что ориентирование на ESG — это не обязательно глобальное удорожание инвестпроекта. У нас есть много примеров стартапов в этой сфере.

Кроме того, в списке появилась номинация "Лучшая кадровая стратегия". От предприятий мы знаем, что вопрос поиска, подготовки и удержания персонала, особенно узкопрофильного, всегда стоит остро. Поэтому в рамках конкурса мы поощрим лучших работодателей среди наших инвесторов и компаний, которые ориентированы на увеличение количества рабочих мест, взращивание профессионалов своего дела и удержание кадров в регионе.

- Какие основные цели ставит перед собой Корпорация развития Нижегородской области, проводя такие конкурсы? Чего вы ждете от конкурса в этом году?

- Цель конкурса – это в первую очередь поддержка, поощрение тех инвестпроектов, которые стартовали или были реализованы в регионе за прошедший год. Но это и возможность показать интересные и мощные новые кейсы, ведь участники конкурса – не только крупный бизнес, но и субъекты МСП, стартапы. Поэтому конкурс еще и содействует распространению лучших практик.

Мы хотим подсветить отрасли, которые активно развиваются, и показать, что инвестировать сегодня в развитие бизнеса – это не страшно, а перспективно.