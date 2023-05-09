Полисы ОМС рекомендуют брать нижегородцам во время путешествий по России Общество

Полисы ОМС рекомендуют брать нижегородцам во время путешествий по России. Как сообщили в ТФОМСе, полисы обязательного медицинского страхования в поездки необходимо брать на всех членов семьи.

Чаще всего у туристов в весенне-летний период в период поездок случаются отравления и расстройства пищеварения, аллергические реакции, вирусные инфекции и простуды, солнечные ожоги и удары, укусы клещей и змей, а также переломы и растяжения.

Стоит отметить что медпомощь по всем перечисленным выше случаям может быть оказана бесплатно по полису ОМС в любом регионе нашей страны.

Медики рекомендуют быть внимательными и соблюдать осторожность. Но от неприятностей не застрахован никто, поэтому полис обязательного медицинского страхования всегда должен быть с вами во время поездок по России