Почти на 20% благодаря нацпроекту выросла производительность труда у нижегородского завода по производству арматуры Экономика

Компания по выпуску деталей для трубопровода, металлоконструкций и запорной арматуры из Павлова в Нижегородской области – ООО "КОТ" - подвела итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, бережливые технологии на производстве помогал внедрять региональный центр компетенций (РЦК).

"Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволяют сократить затраты и улучшить производственные показатели предприятия. Так, на павловском предприятии удалось снизить себестоимость продукции более чем на 20% и на столько же увеличить производительность труда, что положительно отразилось на зарплате сотрудников. На предприятии работает почти 150 человек из Павлова и соседних населенных пунктов", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он отметил, что бережливые технологии также позволяют сократить время производства продукции, объем отходов и затраты на коммунальные услуги.

По словам руководителя РЦК Романа Рензина, внедрение производственной системы помогло ускорить изготовление пульта регулятора для котельного оборудования на пилотном участке на 30% и увеличить выработку более чем на 13%.

"Мы обучили инструментам бережливого производства 38 работников компании и устранили 29 «узких мест» на производстве. Например, помогли навести порядок в цехах, чтобы сотрудникам было легче находить необходимый инструмент, и увеличили количество трафаретов для резки металла, которые раньше приходилось ждать, чтобы приступить к работе. Кроме того, удалось сократить объем брака, возникавшего из-за технологических ошибок. Все нововведения мы включили в обновленные регламенты, которые внедрили на производстве вместе с командой предприятия", - рассказал Роман Рензин.

Генеральный директор ООО "КОТ" Кирилл Мурзин, отметил, что до вступления в нацпроект "Производительность труда" компания самостоятельно пробовала внедрять различные производственные решения.

"Мы что-то внедряли, что-то пробовали. Но никакие меры не давали такого ощутимого результата, какой мы видим сегодня. Теперь мы вышли из зоны комфорта, получили новые знания, увеличили выработку и попрощались с браком. У нас уже есть свои внутренние тренеры, они будут внедрять бережливые технологии и на других участках. Уверен, это нам по силам, тем более что наше сотрудничество с экспертами не заканчивается. Получать бесплатные консультации в РЦК мы сможем в течение трех лет", - рассказал Кирилл Мурзин.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.

Консультации по участию в нацпроекте нижегородский бизнес может получить в центре «Мой бизнес» и его филиалах в муниципалитетах, а также обратившись на горячую линию «Мой бизнес»: 8 (800) 301-29-94. На сегодняшний день в Нижегородской области уже 217 компаний участвуют в нацпроекте «Производительность труда».

Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта «Производительность труда» началась в 2019 году.