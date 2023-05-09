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Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о запрете работы "наливаек" в России

15 мая 2023 13:09  [162] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин устроил общественный опрос о запрете работы "наливаек" в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказал спикер Гордумы в своих соцсетях, россияне стали всё чаще обращаться с жалобами на работу так называемых наливаек.

"Днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе", - пояснил Вячеслав Володин.

В связи с этим он спросил у пользователей, считают ли они правильным запретить таким заведениям продавать алкоголь по ночам.

В голосовании приняли участие уже более 200 тысяч человек.

Поддерживают идею 79%, отрицательно ответили 12%, вариант "всё равно" выбрали 9%.

Подобные заведения обычно находятся в спальных районах и становятся рассадником дебоширов и нарушителей порядка.

Ранее с одобрения Совфеда регионам хотят передать полномочия регламентировать время продажи алкоголя в питейных заведениях.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совместно с депутатами обсудили работу "разливаек". Глава региона отметил, что вопросы о "разливайках" поступали ему на "прямые линии". "Правила их работы нужно ужесточать, законодательство недостаточно чётко координирует их работу", - подчеркнул Глеб Никитин.

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Теги:
Алкоголь Госдума
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